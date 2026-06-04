La société précise que l'offre a été sursouscrite plus de cinq fois auprès d'une large base d'investisseurs européens.

Le produit net de l'émission de ces obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.

Enfin, le règlement-livraison de l'opération doit intervenir le 10 juin 2026, sous réserve des conditions suspensives usuelles.