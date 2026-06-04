Technip Energies fixe le prix de ses obligations

La société de technologies et d'ingénierie pour les marchés de l'énergie a fixé le prix d'une émission d'obligations d'un montant principal total de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 4% et venant à échéance le 10 juin 2033.

La société précise que l'offre a été sursouscrite plus de cinq fois auprès d'une large base d'investisseurs européens.



Le produit net de l'émission de ces obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.



Enfin, le règlement-livraison de l'opération doit intervenir le 10 juin 2026, sous réserve des conditions suspensives usuelles.