Technip Energies : objectif de cours augmenté chez Berenberg

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Technip Energies et augmente son objectif de cours à 45 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées respectivement de 3% et 7% pour les exercices 2025 et 2026.



'Nous ajustons notre modèle en raison de la mise à jour des prévisions pour TPS (technologies, produits et services) et d'une plus grande confiance dans la génération de revenus en livraison de projets en 2026/2027', explique le broker.



Soulignant un quasi-doublement du cours de l'action sur les 12 derniers mois, ainsi que le gain récent du contrat Commonwealth LNG aux États-Unis, Berenberg juge Technip Energies 'très bien placé pour continuer à bénéficier de cette dynamique'.



Il salue aussi la 'forte sélectivité dans les nouveaux contrats, qui contribue à réduire les risques liés à l'exécution des projets et à soutenir les marges à moyen terme', ainsi que son portefeuille d'offres technologiques exclusives relutives sur les marges.