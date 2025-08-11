Technip Energies : objectif de cours rehaussé chez Jefferies

Jefferies réitère son conseil 'achat' sur Technip Energies avec un objectif de cours rehaussé de 31 à 50 euros, estimant que la dynamique positive du titre (+56% depuis le début de l'année, surperformant la plupart de ses pairs européens) peut se maintenir.



Pointant un carnet de commandes significatif pour 2026 et des perspectives positives de gains de contrats dans le GNL au second semestre, le broker relève de 12% son estimation de revenus 2026 à 8,7 milliards d'euros, soit 5% au-dessus du consensus.



'Le contrat Commonwealth LNG élargit la pénétration du marché américain du GNL, soutenant ainsi la poursuite de l'expansion des multiples vers ses pairs cotés aux États-Unis', poursuit Jefferies, qui valorise TE désormais à 8,7 fois l'EBITDA moyen 2026-27.