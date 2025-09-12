Technip Energies : Oddo BHF rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Technip Energies et rehausse son objectif de cours de 44 à 50 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses attentes de BPA sur 2026/27 de 4% en moyenne au lendemain de l'annonce d'une acquisition.



Il rappelle que le groupe a signé un accord en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts d'Ecovyst, une opération qui renforce son portefeuille en élargissant ses capacités dans les catalyseurs et les technologies de procédés.



'Malgré sa forte performance depuis le début de l'année (+66%) et depuis son spin off, nous restons convaincus que le titre continue d'offrir du potentiel d'appréciation', juge l'analyste, précisant qu'il figure dans ses valeurs recommandées 'European Large Caps'.



'A moyen terme (et dans une optique dynamique), dans le cadre de prises de commandes de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, le groupe pourrait afficher un CA annuel de 10 MdsEUR et par extension un EBITDA d'environ 970 MEUR', estime-t-il.