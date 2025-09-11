Technip Energies rachète une activité à Ecovyst

Technip Energies indique avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts auprès d'Ecovyst, pour un prix d'acquisition de 556 millions de dollars, soit un multiple d'EBITDA d'environ 9,8.



Cette transaction renforce les capacités de Technip Energies dans le domaine des catalyseurs et élargit son portefeuille technologique, tout en accroissant les revenus récurrents de son segment technologie, produits et services (TPS).



Disposant de trois sites de production aux Etats-Unis et en Europe, et employant 330 personnes, Advanced Materials & Catalysts a réalisé un chiffre d'affaires de 223 MUSD en 2024, avec une marge d'EBITDA d'environ 25%.



La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture. Elle est attendue immédiatement relutive en termes de résultat et de flux de trésorerie pour le groupe.