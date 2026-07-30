Technip Energies réajuste ses objectifs de marge par segment pour 2026
Le chiffre d'affaires ajusté de Technip Energies sur les six premiers mois de l'année 2026 a augmenté de 1% sur un an atteignant 2,764 milliards d'euros. La croissance prévue de l'activité sur les projets de GNL et de décarbonation aux Etats-Unis et en Europe a été en grande partie compensée par l'avancement modéré des projets au Moyen-Orient en raison des défis logistiques, ainsi que par l'évolution des taux de change, notamment le renforcement de l'euro par rapport au dollar américain.
L'EBITDA récurrent ajusté sur ce 1er semestre a diminué de 45% par rapport à l'année précédente pour atteindre 117,6 MEUR. L'EBIT récurrent ajusté a baissé de 55% en glissement annuel, ressortant à 84,3 MEUR.
La marge d'EBITDA récurrent ajusté des six premiers mois de l'année 2026 a reculé de 350 points de base sur un an pour atteindre 4,3%. La marge d'EBIT récurrent ajusté sur la période a diminué de 390 points de base, atteignant 3%. La baisse marquée des marges par rapport à l'année précédente reflète principalement la poursuite du conflit au Moyen-Orient et ses répercussions indirectes.
Le résultat net s'élève à 95,9 MEUR au 1er semestre contre 191 MEUR il y a un an à la même période.
Le flux de trésorerie disponible, hors besoin en fonds de roulement et provisions, s'élève à 183 MEUR, soit 86% de conversion de l'EBITDA.
Les prises de commandes ajustées des six premiers mois de l'année 2026 s'élèvent à 12,72 MdsEUR, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 3,5.
"La performance de Technip Energies au 1er semestre a reflété un environnement opérationnel particulièrement complexe. Malgré un chiffre d'affaires stable par rapport à l'année précédente, les marges d'EBITDA ont été impactées par des défis opérationnels et contractuels liés à la situation au Moyen-Orient", a commenté Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.
En outre, le dirigeant souligne que "sur le plan commercial, la société a enregistré une prise de commande exceptionnelle de 12,7 MdsEUR au 1er semestre, avec une croissance substantielle du segment Livraison de projet par rapport à l'année précédente. Le carnet de commandes du groupe a ainsi augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année, pour atteindre 25 MdsEUR, soit environ trois fois le chiffre d'affaires annuel, confortant sa trajectoire de croissance à moyen terme. Comme attendu, les prises de commandes de l'ensemble de l'exercice devraient être très majoritairement concentrées sur ce semestre, notamment pour le segment Livraison de projet."
Côté prévisions, pour 2026, par segment, Technip Energies a réajusté certaines de ses estimations.
Pour la division Livraison de projet, si le chiffre d'affaires entre 5,7 et 6,3 MdsEUR reste inchangé, la marge d'EBITDA est attendue maintenant supérieure à 5% contre une fourchette précédente de 6,5-7,5%.
Pour la division Technologie, produits et services, si le chiffre d'affaires entre 1,9 et 2,2 MdsEUR reste maintenu, la marge d'EBITDA est désormais anticipé à environ 15% contre environ 14,5% auparavant.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (75%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (25%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (14,9%), Afrique et Moyen-Orient (58,9%), Amériques (18,4%) et Asie-Pacifique (7,8%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.