Technip Energies annonce deux contrats de services remportés auprès de Repsol pour le développement du projet Ecoplanta Molecular Recycling Solutions, infrastructure pionnière de valorisation de déchets en méthanol qui sera construite à El Morell, en Espagne.
Située près de Tarragone, cette usine sera la première en Europe à transformer, à l'échelle industrielle, des déchets municipaux non recyclables et de la biomasse en méthanol renouvelable et circulaire, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO2.
Les deux contrats en question portent d'une part sur le procédé technologique d'Enerkem, développé en partenariat entre Enerkem et Technip Energies, et d'autre part sur le 'balance of plant', soit l'intégration de l'ensemble des unités du projet.
Le projet est cofinancé par le Fonds d'innovation de l'Union européenne et devrait permettre de réduire de 3,4 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2) au cours de ses dix premières années d'exploitation.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (70,6%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (29,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (16,8%), Afrique et Moyen-Orient (59,4%), Amérique (12,9%) et Asie-Pacifique (10,9%).
