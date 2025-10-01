Technip Energies remporte deux contrats auprès de Repsol

Technip Energies annonce deux contrats de services remportés auprès de Repsol pour le développement du projet Ecoplanta Molecular Recycling Solutions, infrastructure pionnière de valorisation de déchets en méthanol qui sera construite à El Morell, en Espagne.



Située près de Tarragone, cette usine sera la première en Europe à transformer, à l'échelle industrielle, des déchets municipaux non recyclables et de la biomasse en méthanol renouvelable et circulaire, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO2.



Les deux contrats en question portent d'une part sur le procédé technologique d'Enerkem, développé en partenariat entre Enerkem et Technip Energies, et d'autre part sur le 'balance of plant', soit l'intégration de l'ensemble des unités du projet.



Le projet est cofinancé par le Fonds d'innovation de l'Union européenne et devrait permettre de réduire de 3,4 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2) au cours de ses dix premières années d'exploitation.