Technip Energies remporte deux grands contrats en Inde

Technip Energies a remporté deux grands contrats attribués par Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) pour des projets clés dans ses raffineries de Bina, dans l'Etat du Madhya Pradesh, et de Mumbai, dans l'Etat du Maharashtra, en Inde. La somme des deux contrats représente un "grand" contrat pour l'entreprise de technologies et d'ingénierie, correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 250 et 500 millions d'euros. Ces contrats ont été enregistrés au quatrième trimestre 2025 dans les segments Livraison de Projet et Technologie, Produits et Services.

Le premier contrat porte sur des services d'ingénierie, de fourniture d'équipements, de construction et de mise en service (EPCC) pour de nouvelles unités de polypropylène et de butène-1 sur la raffinerie de Bina. Ces unités produiront respectivement 550 KTPA (kilotonne par an) de polypropylène et 50 KTPA de butène-1, des composants essentiels utilisés dans la fabrication de produits courants tels que les matériaux d'emballage, les canalisations et les composants automobiles. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du projet d'expansion pétrochimique et de raffinage de Bina de BPCL, lequel comprend une augmentation des capacités de raffinage, la construction d'un nouveau vapocraqueur et des unités pétrochimiques en aval.



Le second est un contrat d'ingénierie, de services pour la fourniture d'équipements et de supervision de la construction (EPsCm) pour une unité de craquage catalytique fluidisé de résidus pétroliers (PRFCC) de 3 MMTPA au sein de la raffinerie de Mumbai. Il s'agira de la première unité PRFCC de ce type en Inde, destinée à convertir des résidus lourds de raffinage en produits plus légers et à plus forte valeur ajoutée. Le périmètre inclut également des unités auxiliaires ainsi que des installations hors-site et les utilités associées.



Ces contrats viennent renforcer plus de 20 ans de collaboration entre Technip Energies et BPCL. Fort d'une présence locale à Delhi, Mumbai, Chennai, Ahmedabad et Dahej, ainsi que plus de 50 ans d'expérience opérationnelle en Inde, Technip Energies reste pleinement engagé à accompagner le développement des infrastructures énergétiques du pays à travers la réalisation de projets complexes et de grande envergure.