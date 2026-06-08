Technip Energies remporte un contrat EPCIC au Mozambique
Technip Energies, en partenariat avec JGC et Samsung Heavy Industries, s'est vu attribuer un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'installation et de mise en service (EPCIC) par Mozambique Rovuma Venture (MRV) pour le projet Coral Norte FLNG.
Ce projet de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG), situé au large des côtes du Mozambique et développé par Eni et ses partenaires CNPC, ENH, XRG et KOGAS, est conçu pour produire environ 3,6 Mtpa (millions de tonnes par an) de GNL, doublant ainsi la capacité du pôle Coral pour la porter à 7 Mtpa.
Coral Norte est conçu comme une réplique améliorée de Coral Sul, le premier projet du bloc gazier offshore de la zone 4 au Mozambique. Cette expansion positionne le pays parmi les trois principaux producteurs de GNL en Afrique, renforçant davantage son rôle sur le marché énergétique mondial.
Ce contrat "majeur" (représentant plus de 1 MdEUR de chiffre d'affaires pour Technip Energies) s'inscrit dans la continuité des contrats annoncés précédemment et confirme la progression continue des activités du groupe dans le cadre du projet Coral Norte FLNG.
"En nous appuyant sur notre approche design one, build many, nous démontrons comment un modèle standardisé peut accélérer la réalisation de projets offshore à l'échelle industrielle", commente Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (75%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (25%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (14,9%), Afrique et Moyen-Orient (58,9%), Amériques (18,4%) et Asie-Pacifique (7,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.