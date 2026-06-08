Technip Energies remporte un contrat EPCIC au Mozambique

Technip Energies, en partenariat avec JGC et Samsung Heavy Industries, s'est vu attribuer un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'installation et de mise en service (EPCIC) par Mozambique Rovuma Venture (MRV) pour le projet Coral Norte FLNG.

Ce projet de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG), situé au large des côtes du Mozambique et développé par Eni et ses partenaires CNPC, ENH, XRG et KOGAS, est conçu pour produire environ 3,6 Mtpa (millions de tonnes par an) de GNL, doublant ainsi la capacité du pôle Coral pour la porter à 7 Mtpa.



Coral Norte est conçu comme une réplique améliorée de Coral Sul, le premier projet du bloc gazier offshore de la zone 4 au Mozambique. Cette expansion positionne le pays parmi les trois principaux producteurs de GNL en Afrique, renforçant davantage son rôle sur le marché énergétique mondial.



Ce contrat "majeur" (représentant plus de 1 MdEUR de chiffre d'affaires pour Technip Energies) s'inscrit dans la continuité des contrats annoncés précédemment et confirme la progression continue des activités du groupe dans le cadre du projet Coral Norte FLNG.



"En nous appuyant sur notre approche design one, build many, nous démontrons comment un modèle standardisé peut accélérer la réalisation de projets offshore à l'échelle industrielle", commente Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.