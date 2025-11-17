Technip Energies a annoncé lundi avoir remporté un contrat pour la fourniture de bras de chargement marins électriques dans le cadre de la phase 2 du projet de transport et de stockage de CO2 'Northern Lights' conduit par Equinor, Shell et TotalEnergies en Norvège.
Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie explique qu'il a été chargé d'installer trois bras de déchargement sur la nouvelle jetée du terminal qui permettront de transférer le CO2 liquéfié en provenance de différents sites industriels européens.
Après l'avoir stocké temporairement, l'installation devra le transporter en mer en vue d'un stockage permanent dans un réservoir sous les fonds marins.
Ce contrat s'inscrit dans la continuité de la phase 1 de cette première infrastructure de transport et de stockage transfrontalière de CO2 au monde, entrée en service l'été dernier, pour laquelle Technip Energies avait déjà fourni des premiers bras de chargement marins
La seconde phase de développement du projet doit porter la capacité du terminal à plus de cinq millions de tonnes de CO2 traitées par an d'ici 2028.
Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (70,6%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (29,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (16,8%), Afrique et Moyen-Orient (59,4%), Amérique (12,9%) et Asie-Pacifique (10,9%).
