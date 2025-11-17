Technip Energies remporte un nouveau contrat de stockage du CO2 en Norvège

Technip Energies a annoncé lundi avoir remporté un contrat pour la fourniture de bras de chargement marins électriques dans le cadre de la phase 2 du projet de transport et de stockage de CO2 'Northern Lights' conduit par Equinor, Shell et TotalEnergies en Norvège.



Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie explique qu'il a été chargé d'installer trois bras de déchargement sur la nouvelle jetée du terminal qui permettront de transférer le CO2 liquéfié en provenance de différents sites industriels européens.



Après l'avoir stocké temporairement, l'installation devra le transporter en mer en vue d'un stockage permanent dans un réservoir sous les fonds marins.



Ce contrat s'inscrit dans la continuité de la phase 1 de cette première infrastructure de transport et de stockage transfrontalière de CO2 au monde, entrée en service l'été dernier, pour laquelle Technip Energies avait déjà fourni des premiers bras de chargement marins



La seconde phase de développement du projet doit porter la capacité du terminal à plus de cinq millions de tonnes de CO2 traitées par an d'ici 2028.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.