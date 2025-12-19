TechnipFMC a remporté un important contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation auprès d'Eni pour le développement de Coral North, le deuxième projet de gaz naturel liquéfié flottant (GNLF) au large des côtes du Mozambique, à une profondeur d'environ 2 000 mètres.

Pour TechnipFMC, un contrat " important " est évalué entre 250 et 500 millions de dollars. Ce contrat a été inclus dans les commandes entrantes du deuxième trimestre 2025.

TechnipFMC fabriquera et installera des conduites et des risers flexibles, ainsi que des collecteurs sous-marins et des ombilicaux.

Jonathan Landes, président de la division Sous-marin de TechnipFMC, a déclaré : " Nous tirerons parti de l'expérience acquise lors de la réalisation réussie de Coral South, le premier projet FLNG au monde en eaux ultra-profondes, en reproduisant notre stratégie éprouvée avec une approche améliorée. "