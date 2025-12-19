TechnipFMC a remporté un important contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation auprès d'Eni pour le développement de Coral North, le deuxième projet de gaz naturel liquéfié flottant (GNLF) au large des côtes du Mozambique, à une profondeur d'environ 2 000 mètres.
Pour TechnipFMC, un contrat " important " est évalué entre 250 et 500 millions de dollars. Ce contrat a été inclus dans les commandes entrantes du deuxième trimestre 2025.
TechnipFMC fabriquera et installera des conduites et des risers flexibles, ainsi que des collecteurs sous-marins et des ombilicaux.
Jonathan Landes, président de la division Sous-marin de TechnipFMC, a déclaré : " Nous tirerons parti de l'expérience acquise lors de la réalisation réussie de Coral South, le premier projet FLNG au monde en eaux ultra-profondes, en reproduisant notre stratégie éprouvée avec une approche améliorée. "
TechnipFMC plc est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni, qui opère dans le secteur de l'énergie. La société se concentre sur la fourniture de projets, de produits et de services entièrement intégrés. La société opère à travers deux segments : Subsea et Surface Technologies. Le segment Subsea fabrique et conçoit des produits et des systèmes, assure l'ingénierie, l'approvisionnement et la gestion de projets et fournit des services utilisés par les compagnies pétrolières et gazières impliquées dans l'exploration et la production offshore de pétrole brut et de gaz naturel. Le segment Surface Technologies conçoit, fabrique et fournit des systèmes de têtes de puits technologiquement avancés ainsi que des valves et des pompes à haute pression utilisés dans les activités de stimulation pour les sociétés de services pétroliers et fournit des services d'installation, de flowback et autres pour les sociétés d'exploration et de production. La société exerce ses activités dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Brésil, en Norvège, au Royaume-Uni, en Guyane et dans tous les autres pays.
