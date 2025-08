Tele2 : soutenu par un relèvement de broker

Publié le 04/08/2025 à 15:24 Zonebourse.com

Tele2 prend plus de 2% à Stockholm, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours remonté drastiquement de 102 à 186 couronnes suédoises.



'Tele2 affiche la plus forte croissance de l'EBITDAaL et de l'EFCF parmi les opérateurs télécoms avec une optionalité significative, tout en restant décoté par rapport à ses pairs de premier plan auxquels nous pensons qu'il appartient désormais', estime le broker.