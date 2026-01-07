Telecom Italia (TIM) a confirmé la signature d'un accord préliminaire avec Fastweb et Vodafone pour travailler ensemble au développement de réseaux d'accès mobile via un modèle de partage Radio Access Network (RAN).
La finalisation d'un contrat définitif est attendue d'ici le deuxième trimestre 2026. Il permettra d'accélérer le déploiement de la 5G en Italie.
Le projet est soumis à l'approbation du Ministère de l'Entreprise et du Made in Italy (MIMIT), de l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) et de l'Autorité italienne des communications (AGCom). Il permettra une couverture 5G plus large et plus durable.
L'accord prévoit que chaque opérateur peut utiliser l'infrastructure d'accès radio mobile de l'autre dans les zones concernées, évitant ainsi la duplication des infrastructures.
Les gains d'efficacité générés permettront d'étendre la couverture réseau 5G haute performance aux zones à faible densité mal desservies.
"En contribuant à un déploiement plus efficace des réseaux 5G, cette initiative soutient la transformation numérique de l'Italie, renforçant sa compétitivité conformément aux objectifs de la Décennie européenne numérique et apportant des bénéfices directs aux consommateurs, entreprises et communautés à travers tout le pays" indique la direction de TIM.
Telecom Italia S.p.A. est le 1er opérateur de télécommunications italien. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications (93,1%) : prestations de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, d'installation d'équipements de communication, de transmission de données, d'accès à Internet, etc. ;
- vente d'équipements de télécommunication (6,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (69,8%) et Brésil (30,2%).
