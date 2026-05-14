Telefonica grimpe après avoir confirmé ses ambitions pour 2026
Telefonica grimpe de plus de 5% à la Bourse de Madrid après avoir rassuré les investisseurs sur sa trajectoire financière. L'opérateur espagnol a confirmé viser ses objectifs à l'horizon 2026, à l'occasion de la publication de résultats trimestriels jugés conformes aux attentes, malgré une perte nette liée à ses récentes cessions d'actifs en Amérique latine.
Sur les trois premiers mois de l'année, la société espagnole a enregistré un chiffre d'affaires de 8,13 milliards d'euros, en hausse de 0,8% à taux de change constants. La progression de 1,1% des revenus tirés des services a permis de compenser le recul de 2,4% des ventes de terminaux mobiles.
L'Ebitda ajusté a progressé de 1,8% en données comparables, à 2,84 milliards d'euros. La marge d'Ebitda ajusté s'est également améliorée de 0,3 point, pour atteindre 34,9%.
Le groupe a toutefois accusé une perte nette de 411 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 1,3 milliard d'euros un an plus tôt. Telefonica explique ce résultat par l'impact comptable de la vente de ses filiales au Chili, en Colombie et au Mexique. L'an dernier, les comptes avaient été pénalisés par des dépréciations d'actifs au Pérou et en Argentine.
Hors effets liés à ces désinvestissements, le bénéfice net ajusté des activités poursuivies ressort à 482 millions d'euros, en baisse de 21,5% par rapport aux 614 millions d'euros dégagés au premier trimestre 2025 à périmètre comparable.
Telefonica a par ailleurs réduit sa dette financière nette de 1,5 milliard d'euros depuis fin décembre, à 25,34 milliards d'euros, grâce notamment aux cessions réalisées en Colombie et au Chili. Le groupe précise que son levier financier a été ramené à 2,72 fois l'Ebitda et confirme le versement d'un dividende en numéraire de 0,15 euro par action au titre de 2026.
Sur le plan géographique, le Brésil reste le principal moteur de croissance du groupe, avec une progression de 7,4% du chiffre d'affaires et de 8,7% de l'Ebitda ajusté. L'Allemagne a en revanche pesé sur les performances, avec un recul de 8,6% des revenus et de 8,4%
Telefónica, S.A. est le 1er opérateur de télécommunications espagnol. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de téléphonie mobile : 300,3 millions d'abonnés à fin 2024 ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie fixe (24,4 millions de lignes téléphoniques installées à fin 2024), d'accès à Internet (27,4 millions de lignes ADSL), de diffusion de chaînes TV payantes (10,3 millions d'abonnés) etc. ;
- prestations de télécommunications aux entreprises : prestations de téléphonie mobile (24,2 millions de clients à fin 2024) et de télécommunications fixes (3,4 millions de lignes installées).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (30,9%), Brésil (23,3%), Amérique latine (21,9%), Allemagne (20,6%) et autres (3,3%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.