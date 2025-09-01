Telefónica, S.A. est le 1er opérateur de télécommunications espagnol. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - prestations de téléphonie mobile : 300,3 millions d'abonnés à fin 2024 ; - prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie fixe (24,4 millions de lignes téléphoniques installées à fin 2024), d'accès à Internet (27,4 millions de lignes ADSL), de diffusion de chaînes TV payantes (10,3 millions d'abonnés) etc. ; - prestations de télécommunications aux entreprises : prestations de téléphonie mobile (24,2 millions de clients à fin 2024) et de télécommunications fixes (3,4 millions de lignes installées). La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (30,9%), Brésil (23,3%), Amérique latine (21,9%), Allemagne (20,6%) et autres (3,3%).