UBS réaffirme sa recommandation 'neutre' sur Telefonica tout en relevant son objectif de cours de 3,9 à 4,8 euros, une nouvelle cible ne laissant que 6% de potentiel de progression pour le titre de l'opérateur de télécommunications.
'Telefonica a bénéficié d'une revalorisation de l'ensemble de son secteur, mais les tendances restent mitigées et l'incertitude face aux diverses options est élevée', estime le broker dans le résumé de sa note de recherche sur le groupe ibérique.
Telefonica : objectif de cours relevé chez UBS
Publié le 01/09/2025 à 14:03
