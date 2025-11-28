Le numéro un espagnol des télécommunications, Telefonica, a conclu un accord qui va lui permettre de continuer à diffuser sur ses plateformes de télévision payante les matches du championnat de football espagnol pour cinq saisons supplémentaires, mais à un coût plus élevé que dans le cadre du précédent contrat.
Dans un communiqué diffusé dans la journée, La Liga indique avoir sécurisé pour plus de 6,13 milliards d'euros de revenus audiovisuels domestiques concernant la période allant des saisons 2027/2028 à 2031/2032, ce qui correspond selon ses calculs à une hausse de 9% par rapport aux conditions financières qui caractérisaient la précédente période de référence.
La ligue professionnelle précise que Telefonica et DAZN ont chacun obtenu les droits de diffusion pour cinq matchs par journée sur les cinq saisons à venir, consolidant ainsi leur rôle de partenaires stratégiques "majeurs".
A eux seuls, les revenus audiovisuels domestiques totaux doivent représenter quelque 5,25 milliards d'euros pour ce qui concerne les rencontres en direct de première division, à comparer à seulement 175 millions générés par La Liga Hypermotion (seconde division) et 60 millions pour les droits en clair et les résumés.
La Liga explique avoir retenu Telefonica et DAZN en tant que partenaires de premier plan en raison de leur couverture haut de gamme de la compétition et de leur capacité à proposer des formats innovants, une stratégie qui a largement stimulé l'audience et la fréquentation des stades ces dernières saisons de son point de vue.
A la Bourse de Paris, l'action Telefonica se repliait de 1% vendredi en fin de séance suite à l'officialisation de ces annonces.
Telefónica, S.A. est le 1er opérateur de télécommunications espagnol. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de téléphonie mobile : 300,3 millions d'abonnés à fin 2024 ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie fixe (24,4 millions de lignes téléphoniques installées à fin 2024), d'accès à Internet (27,4 millions de lignes ADSL), de diffusion de chaînes TV payantes (10,3 millions d'abonnés) etc. ;
- prestations de télécommunications aux entreprises : prestations de téléphonie mobile (24,2 millions de clients à fin 2024) et de télécommunications fixes (3,4 millions de lignes installées).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (30,9%), Brésil (23,3%), Amérique latine (21,9%), Allemagne (20,6%) et autres (3,3%).
