Telefonica réduit son dividende de moitié, le titre décroche

Telefonica a officialisé mardi un abaissement de 50% du montant de son dividende annuel, une décision qui coïncide avec la présentation par le groupe de télécommunications espagnol d'un nouveau plan stratégique visant à redynamiser la croissance de son activité et de ses résultats sur le moyen terme.



Le groupe indique qu'il versera au titre de son exercice 2025 un coupon de 0,30 euro par action, qui sera payé en deux tranches (décembre 2025 puis juin 2026), mais précise que le dividende total pour le compte de l'exercice 2026 n'atteindra que 0,15 euro, avec une mise en paiement prévue en juin 2027.



Cette annonce intervient alors que Telefonica a dévoilé aujourd'hui à l'occasion de sa journée d'investisseurs un nouveau programme sur cinq ans baptisé 'Transform & Grow' destiné à relancer sa croissance et à créer de la valeur.



Le plan - qui consiste à se concentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil) - prévoit de générer une croissance moyenne annuelle de 1,5% à 2,5% au niveau du chiffre d'affaires sur la période allant de 2025 à 2028, puis de 2,5% à 3,5% d'ici à 2030.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté devrait lui aussi progresser à un rythme de 1,5% à 2,5% jusqu'en 2028, avant d'accélérer dans un intervalle situé entre 2,5% et 3,5% à horizon 2030.



Ces prévisions impliquent une nette accélération de ses performances, alors que le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année 2025 n'a cru que de 1,1% en données organiques, mais reculé de 2,8% en données publiées.



Son Ebitda affiche quant à lui une hausse de 0,9% en données organiques à la fin septembre, mais ressort en baisse de 3,6% en données publiées.



Telefonica, dont la dette nette s'est encore accrue au cours du troisième trimestre pour désormais totaliser plus de 28,2 milliards d'euros - précise que son plan stratégique 2026-2030 ne prévoit aucun mouvement de consolidation (M&A), même si l'opérateur assure se tenir prêt à saisir d'éventuelles opportunités.



Bien que la rumeur d'une réduction du dividende courait sur les marchés depuis quelques jours, le titre décrochait de plus de 9% mardi matin à la Bourse de Madrid, signant la deuxième plus forte de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 derrière Edenred.