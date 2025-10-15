L'opérateur autrichien contrôlé par le magnat mexicain Carlos Slim continue de se distinguer par une performance économique supérieure à la moyenne de ses pairs européens.

Le groupe, qui affiche par exemple une rentabilité nettement supérieure à celle d'Orange malgré un recours moins prononcé à l'effet de levier, publiait hier des résultats trimestriels satisfaisants.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le résultat net est en hausse de 6% par rapport à l'an passé à la même époque ; le cash flow libre atteint 529 millions d'euros et la dynamique est bonne sur tous les segments d'activité.

En cinq ans, l'endettement a été ramené à un niveau très confortable - Telekom Austria affiche en réalité le meilleur bilan du secteur en Europe. Ceci, comme Zonebourse l'avait prédit, a permis de significativement augmenter les distributions de dividendes.

Ces développements expliquent le parcours positif du cours du titre depuis vingt-quatre mois - une rupture bienvenue après dix années de surplace et de pessimisme des investisseurs, qui voyaient l’opérateur englué sur un marché autrichien saturé et exposé à des marchés d'Europe de l'Est certes prometteurs mais néanmoins incertains.

Le groupe mexicain América Móvil s'est renforcé au capital de Telekom Austria ces derniers trimestres, pour désormais contrôler 61% de celui-ci. En second vient l'État autrichien, qui via sa holding de participations Österreichische Beteiligungs AG en contrôle 29%.

Derrière, les actionnaires institutionnels n'ont que des miettes. Une autre particularité de l'opérateur autrichien réside donc dans son actionnariat hyper concentré et son flottant réduit à trois fois rien.

Dans ces conditions, le groupe n'aura aucune difficulté à assurer le refinancement à des conditions préférentielles de sa tranche obligataire de 749 millions d’euros qui arrive à maturité en 2026.

Avec au moins un milliard d'euros de cash flow libre attendu cette année, dont une moitié a minima sera retournée en dividendes, et une valeur d'entreprise de 8 milliards, sa valorisation évolue toujours dans le domaine du raisonnable.