Telenor présente sa nouvelle structure organisationnelle simplifiée et optimisée
Telenor annonce une structure organisationnelle simplifiée et optimisée afin d'accélérer sa mise en oeuvre et de soutenir sa stratégie de création de valeur à long terme présentée lors de la Journée des marchés financiers.
Les quatre pôles d'activité actuels - Pays nordiques, Asie, Amp et Infrastructures - seront remplacés par une structure plus axée sur les pays.
Dans le cadre de ces changements, les directeurs généraux des pays nordiques rejoindront directement la direction du groupe, supprimant ainsi le niveau hiérarchique actuel des pôles d'activité nordiques.
À compter du 18 août 2026, l'équipe de direction du Groupe, sous la direction de Benedicte Schilbred Fasmer, sera composée des membres suivants:
Torbjørn Wist, Directeur Financier du Groupe, Jon Omund Revhaug, Directeur de la Technologie et de la Transformation, Inger Gløersen Folkeson, Directrice du Développement Corporate, Birgitte Engebretsen, DG de Telenor Norvège, Jonas Edén, DG de Telenor Suède, Jussi Tolvanen, DG de DNA, Lars Thomsen, DG de Telenor Danemark, Elisabeth Melander Stene, directrice des ressources humaines et de l'organisation par intérim, Thomas Midteide, Directeur des Affaires Corporatives et Siri Birgitte Bang Berge, Directrice Juridique.
Comme indiqué lors de la réunion du DG en novembre 2025, Telenor vise une forte croissance de son chiffre d'affaires.
Benedicte Schilbred Fasmer is President & Chief Executive Officer at Telenor ASA since 2024. Vice Chairman at SpareBank 1 Gruppen AS since 2021. Chairman at Fremtind Forsikring AS since 2021. Chairman at Finans Norge since 2022. Vice Chairman at SpareBank 1 Utvikling DA since 2021. Independent Non-Executive Director at VocaLink Ltd. Director at Frydenbø Industri AS. Director at Verdipapirforetakenes Sikringsfond. Former Chief Executive Officer at SpareBank 1 SR-Bank ASA from 2021 to 2024. Deputy Chairman at Oslo Børs ASA. Deputy Chairman at Oslo Børs VPS Holding ASA from 2012 to 2014. Chairman at Norne Securities AS. Chairman at Norne Eierselskap. AS. Director at Oslo Børs Holding ASA in 2007. Director–Capital Markets at Sparebanken Norge from 2010 to 2011. Director at Vesta Forsikring AS from 2003 to 2007. Director at Norwegian Air Shuttle ASA from 2014 to 2015. Director at Fana Sparebank Boligkredit AS. Director at Sevan Drilling ASA from 2012 to 2015. Director at Borea Noterte III AS. Director at Stiftelsen Alvøen Hovedbygning. Director at UNICEF-Komiteen I Norge. Director at Entra ASA. Vice President at Citibank International Ltd. Council Member at Equinor ASA. Council Member at Eksportfinans ASA. Chief Financial & Investor Relations Officer at Rieber & Son AS. Chief of Staff at Wilson Management AS. Head-Norwegian branch at Nautopolis.com. Executive VP-Large Customers & International at DNB ASA from 2016 to 2020. Educated at Norwegian School of Economics & Business Administration with an MBA.
Telenor ASA est le 1er groupe de télécommunications norvégien. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications mobiles et fixes (89,8%) : prestations de téléphonie mobile et fixe, de transmission de voix et de données, d'accès à Internet, de messagerie, de diffusion de chaînes TV, vente d'équipements de télécommunications, etc. ;
- gestion d'infrastructures de télécommunications (4,1%) : construction, développement et location de tours, de pylônes, de bâtiments, etc. ;
- autres (6,1%) : prestations de télécommunications en mer, d'interconnexion entre opérateurs, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (34,7%), Suède (18,6%), Bangladesh (17,4%), Finlande (17,3%), Danemark (8,2%) et autres (3,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.