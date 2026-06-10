L'acquisition comprend le réseau de fibre optique d'Enivest et ses quelque 28 000 clients, ainsi qu'une participation de 34 % dans Årdalsnett, qui compte environ 3 000 clients.
Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Telenor sur le marché norvégien du haut débit.
Enivest emploie une cinquantaine de personnes réparties entre Førde (siège social), Sogndal, Florø, Stryn et Sunnhordland. Depuis sa création en 2001, l'entreprise est devenue l'un des principaux fournisseurs de communications par fibre optique en Norvège occidentale.
En 2025, Enivest a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 290 millions de NOK et un EBITDA d'environ 130 millions de NOK. Une croissance de l'EBITDA d'environ 12 % est attendue pour 2026.
L'entreprise a quasiment achevé le déploiement de sa fibre optique, ce qui devrait améliorer son flux de trésorerie.
" Nous continuerons d'investir dans une infrastructure numérique performante en Norvège et avons l'ambition claire de nous développer sur le marché du haut débit, notamment par le biais d'acquisitions. Enivest est une entreprise bien gérée, bénéficiant d'une forte présence locale, qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie à long terme ", déclare Benedicte Schilbred Fasmer, présidente-directrice générale de Telenor.
" En unissant le meilleur des deux organisations, nous renforcerons notre offre et développerons l'infrastructure numérique de demain en Norvège occidentale ", déclare Birgitte Engebretsen, DG de Telenor Norvège.
Telenor ASA est le 1er groupe de télécommunications norvégien. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications mobiles et fixes (89,8%) : prestations de téléphonie mobile et fixe, de transmission de voix et de données, d'accès à Internet, de messagerie, de diffusion de chaînes TV, vente d'équipements de télécommunications, etc. ;
- gestion d'infrastructures de télécommunications (4,1%) : construction, développement et location de tours, de pylônes, de bâtiments, etc. ;
- autres (6,1%) : prestations de télécommunications en mer, d'interconnexion entre opérateurs, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (34,7%), Suède (18,6%), Bangladesh (17,4%), Finlande (17,3%), Danemark (8,2%) et autres (3,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.