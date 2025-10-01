Vodafone et Telenor annoncent un nouveau partenariat stratégique entre leurs organisations d'approvisionnement mondiales respectives, Telenor Procurement Company et Vodafone Procurement Company.
Ce partenariat stratégique vise à tirer parti de la taille et des capacités mondiales des deux groupes dans les principaux domaines d'approvisionnement.
Telenor et Vodafone servent plus de 550 millions de clients dans 23 pays. Ce partenariat vise à créer de la valeur pour ces clients et à réaliser des économies. En outre, il permettra de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
Thomas Skjelbred, directeur des achats du groupe et DG de Telenor Procurement Company, a déclaré : ' Ce partenariat renforcera encore la compétitivité de Telenor, ce qui se traduira en fin de compte par une augmentation de la valeur pour nos opérations internes, nos sociétés associées, nos clients externes et nos actionnaires. '
Telenor ASA est le 1er groupe de télécommunications norvégien. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications mobiles et fixes (87,5%) : prestations de téléphonie mobile et fixe, de transmission de voix et de données, d'accès à Internet, de messagerie, de diffusion de chaînes TV, vente d'équipements de télécommunications, etc. ;
- gestion d'infrastructures de télécommunications (3,8%) : construction, développement et location de tours, de pylônes, de bâtiments, etc. ;
- autres (8,7%) : prestations de télécommunications en mer, d'interconnexion entre opérateurs, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (31,3%), Bangladesh (18,8%), Suède (17,1%), Finlande (15,7%), Danemark (7,4%), Pakistan (5,6%) et autres (4,1%).
