Telenor signe un nouveau partenariat stratégique avec Vodafone

Vodafone et Telenor annoncent un nouveau partenariat stratégique entre leurs organisations d'approvisionnement mondiales respectives, Telenor Procurement Company et Vodafone Procurement Company.



Ce partenariat stratégique vise à tirer parti de la taille et des capacités mondiales des deux groupes dans les principaux domaines d'approvisionnement.



Telenor et Vodafone servent plus de 550 millions de clients dans 23 pays. Ce partenariat vise à créer de la valeur pour ces clients et à réaliser des économies. En outre, il permettra de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.



Thomas Skjelbred, directeur des achats du groupe et DG de Telenor Procurement Company, a déclaré : ' Ce partenariat renforcera encore la compétitivité de Telenor, ce qui se traduira en fin de compte par une augmentation de la valeur pour nos opérations internes, nos sociétés associées, nos clients externes et nos actionnaires. '