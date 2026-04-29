Oddo BHF indique dans son étude du jour que Téléperformance a publié un chiffre d'affaires proche des attentes. Celui-ci ressort à 2 433 MEUR au 1er trimestre 2026, en baisse de 6.9% alors que l'analyste s'attendait à 2 455 MEUR (consensus 2 423 MEUR).
A données comparables, Oddo BHF note que la baisse est de 2.2% (soit -55 MEUR ; Oddo BHF -2.3% ; consensus -2%) tandis que l'effet changes est de -141 MEUR et l'impact des acquisitions de +16 MEUR.
Par segment, Oddo BHF retient : 1/ une baisse des Services Spécialisés de 9.9% à 332 MEUR ce qui est cohérent avec ses propres estimations (327 MEUR ; retraité du reclassement de Alliance one dans les activités " Core ") 2/ Pour les activités " Core ", le chiffre d'affaires recule à ptcc de 1.7% (consensus -1%) ce qui n'est pas totalement une surprise selon l'analyste.
Oddo BHF souligne également que pour l'ensemble de l'année, le management renouvelle ses objectifs et notamment une croissance de l'activité à données comparables comprise entre 0% et 2% (Oddo BHF 1%).
Selon Oddo BHF, après un 1er trimestre faible, le 2ème trimestre devrait également rester sans relief avec une amélioration attendue au 2ème semestre.
"Pour les Services Spécialisés, le groupe indique déjà entrevoir une amélioration séquentielle de LLS au cours du 1er trimestre. Le momentum devrait également être mieux orienté pour le " Core " (montée en puissance des contrats)" indique le bureau d'analyse.
"La marge d'EBITA est toujours attendue stable (14.6%) et la génération de FCF comprise entre 800-850 MEUR avant éléments non récurrents (attendus à 70-90 MEUR)".
Les estimations d'EBIT et de résultat net d'Oddo BHF sont inchangées. "La révision en baisse de nos BPA (-6% en moyenne sur 2026-2027) est liée au retraitement des éléments non récurrents" précise le broker.
Selon l'analyste, le momentum reste faible au 2ème trimestre mais les objectifs 2026 sont globalement cohérents avec les attentes, laissant toujours apparaitre une valorisation particulièrement faible (FCF Yield >25%).
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,5%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (53,9%) et Amérique (46,1%) ;
- prestations de services spécialisés (14,5%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2025, le groupe emploie près de 490 000 collaborateurs répartis dans 100 pays et propose ses services en plus de 400 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre services financiers (41%), services administratives et gouvernementaux (40%), télécommunications (12%) et distribution (7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.