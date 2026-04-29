Téléperformance a publié un chiffre d'affaires proche des attentes selon Oddo BHF

Oddo BHF maintient son opinion à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 100 E après la publication des chiffres du 1er trimestre 2026.

Oddo BHF indique dans son étude du jour que Téléperformance a publié un chiffre d'affaires proche des attentes. Celui-ci ressort à 2 433 MEUR au 1er trimestre 2026, en baisse de 6.9% alors que l'analyste s'attendait à 2 455 MEUR (consensus 2 423 MEUR).



A données comparables, Oddo BHF note que la baisse est de 2.2% (soit -55 MEUR ; Oddo BHF -2.3% ; consensus -2%) tandis que l'effet changes est de -141 MEUR et l'impact des acquisitions de +16 MEUR.



Par segment, Oddo BHF retient : 1/ une baisse des Services Spécialisés de 9.9% à 332 MEUR ce qui est cohérent avec ses propres estimations (327 MEUR ; retraité du reclassement de Alliance one dans les activités " Core ") 2/ Pour les activités " Core ", le chiffre d'affaires recule à ptcc de 1.7% (consensus -1%) ce qui n'est pas totalement une surprise selon l'analyste.



Oddo BHF souligne également que pour l'ensemble de l'année, le management renouvelle ses objectifs et notamment une croissance de l'activité à données comparables comprise entre 0% et 2% (Oddo BHF 1%).



Selon Oddo BHF, après un 1er trimestre faible, le 2ème trimestre devrait également rester sans relief avec une amélioration attendue au 2ème semestre.



"Pour les Services Spécialisés, le groupe indique déjà entrevoir une amélioration séquentielle de LLS au cours du 1er trimestre. Le momentum devrait également être mieux orienté pour le " Core " (montée en puissance des contrats)" indique le bureau d'analyse.



"La marge d'EBITA est toujours attendue stable (14.6%) et la génération de FCF comprise entre 800-850 MEUR avant éléments non récurrents (attendus à 70-90 MEUR)".



Les estimations d'EBIT et de résultat net d'Oddo BHF sont inchangées. "La révision en baisse de nos BPA (-6% en moyenne sur 2026-2027) est liée au retraitement des éléments non récurrents" précise le broker.



Selon l'analyste, le momentum reste faible au 2ème trimestre mais les objectifs 2026 sont globalement cohérents avec les attentes, laissant toujours apparaitre une valorisation particulièrement faible (FCF Yield >25%).