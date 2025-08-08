Teleperformance : AlphaValue abaisse ses prévisions mais maintient son conseil

AlphaValue confirme son conseil d'achat sur le titre Teleperformance, avec un objectif de cours inchangé à 104 euros. L'analyste précise toutefois avoir abaissé ses prévisions de bénéfice par action pour 2025, de 15,9 à 15,6 euros, et pour 2026, de 18,2 à 17,5 euros.



Selon AlphaValue, la publication du premier semestre a de nouveau déçu, en raison d'une croissance du chiffre d'affaires inférieure aux attentes, notamment dans les 'Specialized Services', dont la faiblesse pourrait n'être que temporaire. Les marges sont jugées correctes, mais le niveau de revenus attendu impose une révision à la baisse des bénéfices à court terme.



Le bureau d'analyses souligne avoir réduit le multiple appliqué à cette activité, de 2x à 1,5x les ventes, en raison de la dégradation du profil de croissance, tout en notant que les marges globales du groupe devraient légèrement progresser cette année.