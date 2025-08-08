Teleperformance : l'avis de deux analystes une semaine après les résultats

Publié le 08/08/2025 à 14:56

Teleperformance cède près de 1,2% à Paris mais conserve un gain hebdo proche de 2%, une semaine après la publication de ses résultats.



Dans ce contexte, RBC a indiqué ce matin avoir abaissé de 125 à 102 euros son objectif de cours sur le titre, évoquant des semestriels décevants, tout en confirmant sa note de 'surperformance' sur le titre.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, le courtier canadien rappelle que bon nombre d'investisseurs estiment aujourd'hui qu'il est préférable de se tenir à l'écart de l'action en raison de sa grande volatilité et de son récent parcours boursier.



RBC reconnaît, de ce point de vue, que les trois dernières années (au cours desquelles le titre a lâché 77%, ndlr) ont été marquées par un certain nombre d'erreurs au niveau de la stratégie, mais aussi en matière de communication, ainsi que par une certaine réticence à prendre en compte les remarques formulées par la communauté financière.



Le broker souligne que ses discussions avec les acteurs de marché font apparaître que des changements au niveau de l'équipe de direction sont désormais devenus nécessaires afin d'attirer de nouveaux investisseurs de long terme. Il assure également partager la conviction des professionnels nord-américains selon lesquel le groupe devrait revoir sa politique en matière de dividende et d'acquisitions afin de privilégier des rachats d'actions.



'Aussi difficile que celui puisse paraître de garder l'espoir, nous pensons qu'il existe encore un potentiel de création de valeur chez Teleperformance', assure RBC, qui considère que le secteur dans lequel le groupe opère, ainsi que les parts de marché dont jouit l'entreprise, sont susceptibles de s'accroître à moyen terme.



De son côté, AlphaValue confirme son conseil d'achat sur le titre Teleperformance, avec un objectif de cours inchangé à 104 euros. L'analyste précise toutefois avoir abaissé ses prévisions de bénéfice par action pour 2025, de 15,9 à 15,6 euros, et pour 2026, de 18,2 à 17,5 euros.



Selon AlphaValue, la publication du premier semestre a de nouveau déçu, en raison d'une croissance du chiffre d'affaires inférieure aux attentes, notamment dans les 'Specialized Services', dont la faiblesse pourrait n'être que temporaire. Les marges sont jugées correctes, mais le niveau de revenus attendu impose une révision à la baisse des bénéfices à court terme.



Le bureau d'analyses souligne avoir réduit le multiple appliqué à cette activité, de 2x à 1,5x les ventes, en raison de la dégradation du profil de croissance, tout en notant que les marges globales du groupe devraient légèrement progresser cette année.