Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Teleperformance, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 3 165 632 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,29% du capital et 5,16% des droits de vote du groupe de centres de contact.