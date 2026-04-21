Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 avril, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Teleperformance, au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 3 023 048 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,93% des droits de vote du spécialiste de l'externalisation de l'expérience client.