Norges Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 novembre, le seuil de 5% du capital de Teleperformance, au résultat d'une augmentation du nombre d'actions du groupe de centres de contacts détenues à titre de collatéral.

La banque centrale de Norvège a précisé détenir 3 045 046 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,09% du capital et 4,96% des droits de vote du groupe spécialisé dans l'externalisation de l'expérience client.