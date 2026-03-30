Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 mars, le seuil de 5% du capital de Teleperformance, à la suite d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le déclarant a précisé détenir 2 990 498 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,87% des droits de vote du groupe de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client.