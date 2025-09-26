Alten progresse après des perspectives rassurantes, soutenues par Bernstein qui relève son objectif à 118 EUR. Salzgitter profite des tensions commerciales entre l'UE et la Chine sur l'acier. Brunello Cucinelli chute, plombé par une dégradation d'Oddo liée à une polémique sur ses activités en Russie.

Actions en hausse

Alten (+6%) : la société de conseil a confirmé la dégradation de son activité au 1er semestre, avec un chiffre d'affaires en berne et une marge réduite, mais le marché s'y attendait. Les investisseurs ont été sensibles aux prévisions plus enthousiasmantes. Dans la foulée, Bernstein a confirmé sa recommandation "surperformance" avec un objectif de cours relevé de 114 à 118 EUR.

Salzgitter (+5%) : l'UE envisage d'imposer de nouvelles taxes à l'importation sur l'acier chinois, selon le Handelsblatt. Les taxes, qui pourraient être annoncées dès les prochaines semaines, pourraient aller de 25 à 50%. ArcelorMittal, Acerinox et le reste du secteur de l'acier et de l'inox en profitant aussi.

Eutelsat (+3,5%) : dans un entretien accordé à l'Agefi, le nouveau directeur général Jean-François Fallacher a brossé un tableau positif de l'évolution de l'opérateur satellitaire, maintenant qu'il est assuré d'un large soutien de ses actionnaires, France et Royaume-Uni en tête. Le dirigeant n'a pas exclu d'attirer d'autres Etats européens au capital.

Alstom (+3%) : le groupe ferroviaire a remporté beaucoup de contrats sur la période récente. Le dernier en date a été annoncé ce matin : 475 millions d'euros pour du matériel roulant à destination d'un client européen.

Actions en baisse

Pharming (-15%) : les petites entreprises pharmaceutiques, essentiellement celles qui n'ont pas de capacité de production aux Etats-Unis, souffrent de la menace de Donald Trump d'imposer 100% de droits de douane à partir du 1er octobre.

Ceres Power : les pertes du Britannique spécialisé dans les électrolyseurs s'alourdissent. 19 MGBP de pertes pour 21,1 MGBP de chiffre d'affaires au 1er semestre. Les revenus annuels sont attendus en forte baisse du fait des phasages des projets.

Brunello Cucinelli (-8%) : la descente aux enfers se poursuit pour le groupe de luxe italien, qui s'est assez mal défendu jusqu'ici contre les vendeurs à découvert qui l'accusent de continuer à faire du business en Russie au-delà de ce qui est autorisé par les règles européennes. Oddo a dégradé par précaution sa recommandation d'acheter à conserver en sabrant sa valorisation de 120 à 83 EUR. "Une valorisation élevée et une sérieuse controverse ne font pas bon ménage", résume l'analyste.

Flow Traders (-7%) : la société néerlandaise a publié ses commentaires de pré-clôture trimestrielle, comme le font certaines entreprises. "La baisse des volumes et de la volatilité du marché au cours du trimestre a eu un impact négatif sur NTI dans toutes les régions, par rapport à la même période de l'année précédente et au deuxième trimestre.

Teleperformance (-4%) : le titre subit le contrecoup du plongeon de son concurrent américain Concentrix, qui chutait de 22% hors séance à Wall Street, après avoir publié des prévisions trimestrielles sous les attentes, qui nécessitent une révision en baisse du consensus annuel. Lors de la conférence de présentation des résultats, les dirigeants de Concentrix ont fait face au scepticisme des analystes, qui se sont alarmés sur la rentabilité, la trajectoire des marges et le retour sur investissement des dépenses en IA.