Teleperformance : RBC abaisse son objectif de cours

Publié le 08/08/2025 à 11:12 Zonebourse.com

RBC a annoncé vendredi avoir abaissé de 125 à 102 euros son objectif de cours sur Teleperformance après les résultats semestriels décevants présentés par le spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client, même s'il indique maintenir son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, le courtier canadien rappelle que bon nombre d'investisseurs estiment aujourd'hui qu'il est préférable de se tenir à l'écart de l'action en raison de sa grande volatilité et de son récent parcours boursier.



RBC reconnaît, de ce point de vue, que les trois dernières années ont été marquées par un certain nombre d'erreurs au niveau de la stratégie, mais aussi en matière de communication, ainsi que par une certaine réticence à prendre en compte les remarques formulées par la communauté financière.



Le broker souligne que ses discussions avec les acteurs de marché font apparaître que des changements au niveau de l'équipe de direction sont désormais devenus nécessaires afin d'attirer de nouveaux investisseurs de long terme. Il assure également partager la conviction des professionnels nord-américains selon lesquel le groupe devrait revoir sa politique en matière de dividende et d'acquisitions afin de privilégier des rachats d'actions.



'Aussi difficile que celui puisse paraître de garder l'espoir, nous pensons qu'il existe encore un potentiel de création de valeur chez Telepeformance', assure RBC, qui considère que le secteur dans lequel le groupe opère, ainsi que les parts de marché dont jouit l'entreprise, sont susceptibles de s'accroître à moyen terme.

