Teleperformance sous pression à un mois des résultats

Teleperformance tente de se stabiliser à la Bourse de Paris, après avoir perdu près de 8% la veille, dans le sillage d'une dégradation de recommandation consécutive à un appel téléphonique de pré-clôture.

L'action Teleperformance cédait encore un peu de terrain dans les premiers échanges parisiens mardi matin, après avoir été sanctionnée d'une baisse de 7,7% la veille. En cause, l'abaissement de la recommandation de CIC d'acheter à neutre, avec un objectif ramené de 100 à 70 EUR. Une décision prise après un appel de pré-clôture datant de vendredi, selon une source de marché.



AlphaValue précise avoir également conduit, hier après-midi, un appel de pré-clôture avec la société. Ce genre de réunion de cadrage entre la direction financière et les analystes est habituel avant les publications (Teleperformance doit annoncer ses résultats 2025 dans un mois, le 26 février prochain).



Le bureau d'études note qu'il n'y a pas de grands changements dans les tendances pour Teleperformance. Les services de base ont connu un "léger ralentissement" en fin d'année après un T3 dynamique, tandis que les services spécialisés sont toujours faibles. Les prévisions sont confirmées. "Pour l'avenir, le groupe semble considérer notre prévision de croissance organique de plus de 3% pour l'exercice 2026 comme ambitieuse", poursuit l'analyste, qui se dit plus confiant dans son estimation de marge, "compte tenu des efforts de restructuration".



Au final, AlphaValue considère toujours que si l'action est plutôt "bon marché" même après une révision baissière des anticipations, "aucune dynamique n'est perceptible tant que les craintes de perturbations technologiques ne se sont pas dissipées".



Le titre perd environ 12,5% depuis le début de l'année.