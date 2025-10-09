La société The Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 2 octobre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Teleperformance et détenir individuellement 4,90% du capital et 4,79% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance hors marché.