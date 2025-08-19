TP ICAP réitère sa recommandation 'conserver' sur Teleperformance avec un objectif de cours ajusté de 92 à 91 euros, suite à la mise à jour de ses estimations 2025 dans le sillage de la réduction des objectifs annuels du groupe fin juillet.
'Les résultats de TP au premier semestre ont été inférieurs aux attentes, reflétant les fortunes très contrastées des Core Services et des Services Spécialisés, au-delà des perturbations causées par les effets de change', rappelle le broker.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 7x avec un rendement proche de 6%.
Teleperformance : TP ICAP abaisse légèrement sa cible sur le titre
Publié le 19/08/2025 à 15:46
Partager
+1,35 %
+1,71 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager