Teleperformance vise une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +0,0 % et +2,0 % en 2026
Le chiffre d'affaires s'inscrit à 2 433 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en baisse de -2,2 % à données comparables (-6,9 % à données publiées), incluant un impact positif de +0,1 % lié à l'hyperinflation.
Le chiffre d'affaires de l'activité est en retrait de -2,2 % à données comparables, reflétant l'accélération des solutions offshore, la baisse attendue des services Trust & Safety, et l'environnement resté difficile pour LLS.
Les activités Core Services réalisent un chiffre d'affaires de 2 101 millions d'euros au premier trimestre 2026 en baisse de -6,4% en données publiées et de -1,7 % à données comparables.
Le chiffre d'affaires des Services Spécialisés s'est élevé à 332 millions d'euros, en baisse de -9,9 % à données publiées et de -5,5 % à données comparables.
Les objectifs 2026 sont une croissance à données comparables du chiffre d'affaires du groupe comprise entre +0,0 % et +2,0 %, une marge d'EBITA récurrente stable, autour de 14,6 %, une génération de cash-flow net disponible comprise entre 800 et 850 millions d'euros, hors décaissements non récurrents, avec un premier semestre modéré et une accélération au second semestre, comme en 2025 et environ 70 à 90 millions d'euros de coûts de restructuration non récurrents à comptabiliser dans le compte de résultat.
Les objectifs financiers 2026-2028 à moyen terme de TP sont le retour à une croissance annuelle soutenue du chiffre d'affaires à données comparables avec un objectif compris entre + 4 et + 6 % en 2028, une marge d'EBITA courant d'environ 15,5 % en 2028 attendue après coût de la transformation IA, une génération d'un cash-flow net disponible cumulé d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2026-28 qui tiennent compte des efforts fournis en matière d'IA.
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,5%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (53,9%) et Amérique (46,1%) ;
- prestations de services spécialisés (14,5%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2025, le groupe emploie près de 490 000 collaborateurs répartis dans 100 pays et propose ses services en plus de 400 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre services financiers (41%), services administratives et gouvernementaux (40%), télécommunications (12%) et distribution (7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.