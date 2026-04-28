Teleperformance vise une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +0,0 % et +2,0 % en 2026

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 2 433 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en baisse de -2,2 % à données comparables (-6,9 % à données publiées), incluant un impact positif de +0,1 % lié à l'hyperinflation.

Le chiffre d'affaires de l'activité est en retrait de -2,2 % à données comparables, reflétant l'accélération des solutions offshore, la baisse attendue des services Trust & Safety, et l'environnement resté difficile pour LLS.



Les activités Core Services réalisent un chiffre d'affaires de 2 101 millions d'euros au premier trimestre 2026 en baisse de -6,4% en données publiées et de -1,7 % à données comparables.



Le chiffre d'affaires des Services Spécialisés s'est élevé à 332 millions d'euros, en baisse de -9,9 % à données publiées et de -5,5 % à données comparables.



Les objectifs 2026 sont une croissance à données comparables du chiffre d'affaires du groupe comprise entre +0,0 % et +2,0 %, une marge d'EBITA récurrente stable, autour de 14,6 %, une génération de cash-flow net disponible comprise entre 800 et 850 millions d'euros, hors décaissements non récurrents, avec un premier semestre modéré et une accélération au second semestre, comme en 2025 et environ 70 à 90 millions d'euros de coûts de restructuration non récurrents à comptabiliser dans le compte de

résultat.



Les objectifs financiers 2026-2028 à moyen terme de TP sont le retour à une croissance annuelle soutenue du chiffre d'affaires à données comparables avec un objectif compris entre + 4 et + 6 % en 2028, une marge d'EBITA courant d'environ 15,5 % en 2028 attendue après coût de la transformation IA, une génération d'un cash-flow net disponible cumulé d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2026-28 qui tiennent compte des efforts fournis en matière d'IA.