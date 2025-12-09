Telesat Corporation est un opérateur mondial de satellites basé au Canada. La société fournit des solutions de communication critiques pour répondre aux besoins des utilisateurs de satellites sophistiqués dans le monde entier. La société opère à travers deux segments : géostationnaire (GEO) et orbite terrestre basse (LEO). La société a développé un réseau mondial composé de 198 satellites LEO de pointe, parfaitement intégrés aux réseaux de données au sol. La flotte mondiale de satellites GEO de la société fournit des solutions de couverture et de connectivité dans les bandes C, Ku et Ka pour répondre aux besoins des clients de la radiodiffusion, des entreprises, des télécommunications et des gouvernements dans le monde entier. Elle fournit ses services par l'intermédiaire de trois catégories d'activités : Radiodiffusion, Entreprise et Conseil et autres. Les solutions de connectivité de la société comprennent les données et les télécommunications, la mobilité, le gouvernement, la vidéo et le conseil. Ses solutions de données et de télécommunications offrent des liaisons de retour Internet, des liaisons de retour sans fil et des réseaux d'entreprise.