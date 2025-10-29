Temenos bondit de 16% après un relèvement de guidance et des résultats supérieurs aux attentes. Adyen progresse de 7% sur un chiffre d'affaires en hausse de 23%, UBS (+2%) et Deutsche Bank (+3%) battent le consensus. Bic chute de 10% après une révision à la baisse de ses perspectives 2025, Outokumpu perd 5%, Moncler cède 3%.

Actions en hausse

Temenos (+16%) monte très fort après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes et l'annonce, mardi soir, d'un relèvement de ses perspectives annuelles. La croissance de l’EBIT est maintenant attendue en hausse de 13% contre une prévision de 9% initialement. BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 64 à 70 CHF.

Adyen (+7%) grimpe ce mercredi après avoir annoncé une hausse du chiffre d’affaires de 23%, un peu plus que prévu. "Les chiffres de volume sont à nouveau impactés par Cash App, mais cela a peu d'impact sur les revenus, qui dépassent le consensus. La mise à jour des prévisions pour l'exercice 2025 implique une légère amélioration du consensus pour le second semestre", note KBC ce matin. Adyen tiendra une journée des investisseurs à Amsterdam le 11 novembre 2025.

Mercedes-Benz (+6%) bondit à la suite du dépassement des objectifs. Le groupe a publié un bénéfice net de 1,19 milliard d'euros contre seulement 1,09 milliards d’euros attendu. Le marché salue, même si certains analystes doutent de la pérennité des chiffres.

Deutsche Bank (+3%) a annoncé que son bénéfice après impôts pour le troisième trimestre s'est élevé à 1,82 milliard d'euros, contre 1,665 milliard d'euros pour la même période l'an dernier. Les analystes avaient prévu 1,57 milliard d'euros.

UBS Group (+2%) monte à l’annonce de ses résultats. Le bénéfice net pour le troisième trimestre s'est élevé à 2,48 milliards de dollars, contre 1,425 milliard de dollars pour la même période de l'année précédente. Ce chiffre dépasse les attentes des analystes

Actions en baisse

Moncler (-3%) chute à l’annonce de ses résultats. Le groupe a publié une baisse de 1% de son chiffre d’affaires mais fait toutefois mieux que les attentes des analystes.

Outokumpu (-5%) : souffre après ses résultats. L'aciériste finlandais anticipe un EBITDA ajusté en baisse au quatrième trimestre. Le T3 est faible… les droits de douane pourraient aider, mais il faudra des signaux positifs sur la demande", résume Fabrice Farigoule chez AlphaValue.

Bic (-10%) s’effondre en bourse après la révision de ses objectifs 2025. Le groupe a annoncé que son chiffre d’affaires serait en décroissance de 1% à 1,5%. CIC Market Solutions reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 52 EUR.

Article rédigé par Guillaume Baud