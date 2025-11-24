Tencent finalise son investissement dans Vantage Studios d'Ubisoft

Suite à l'accord conclu en mars dernier, Ubisoft fait part de la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS, sécurisant ainsi un investissement en numéraire de 1,16 milliard d'euros de la part du groupe chinois.



Désignée individuellement sous le nom "Vantage Studios", Ubisoft Nova SAS est bâtie autour des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'investissement valorise Vantage Studios à une valeur d'entreprise "pre-money" de 3,8 MdsEUR.



Le produit de la transaction permettra de désendetter Ubisoft sur une base de dette nette consolidée non-IFRS, tout en soutenant des investissements ciblés en son sein et en offrant une flexibilité financière accrue pour accompagner sa transformation stratégique.



Tencent détient une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios, qui demeure exclusivement contrôlé et consolidé par Ubisoft. Ubisoft et Tencent ont conclu un pacte d'associés relatif à Vantage Studios, fondé sur les principaux termes annoncés en mars.