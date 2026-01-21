L'ambiance reste morose à mi-séance sur les principales places boursières européennes. Londres et Paris sont à l'équilibre, Francfort recule de 0,6%.

L'indice parisien est tiré par Pernod Ricard (+3,8%) et Renault (+2,4%), ainsi que par le rebond opéré par le luxe (+1,4% pour LVMH, +1,1% pour Kering). A Londres, les +4% de Burberry (après un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes) permettent à la City de conserver l'équilibre. Ces valeurs, très dépendantes de l'export, reprennent des couleurs après le trou d'air des derniers jours et les menaces américaines d'instaurer de nouveaux droits de douane.



Les marchés digèrent encore les dernières attaques du président américain sur l'ordre mondial soigneusement bâti depuis 80 ans. Outre les visées expansionnistes de Washington sur le Groenland, Donald Trump a aussi récemment défendu la création d'un "conseil de la paix", organisation encore nébuleuse qui pourrait, à terme, concurrencer l'ONU, une organisation honnie par le milliardaire. Si les missions de cette institution sont encore floues, son ticket d'entrée a déjà été fixé... un milliard d'euros. Israël et le Maroc ont d'ores et déjà annoncé leur intention d'intégrer ce "club". La Suède vient de décliner, tout comme la France hier.



Rappelons que c'est après ce refus tricolore que Donald Trump avait émis l'idée de taxer à 200% les vins et champagnes français. "Pas tout à fait le comportement [d'un allié]", avait jugé Emmanuel Macron, qui exhorte depuis à ne pas accepter "un ordre mondial qui serait décidé par ceux qui prétendent avoir la voix la plus forte, ou le bâton le plus fort".



Trump, Davos et menaces tarifaires : la nervosité géopolitique pèse



C'est dans ce contexte géopolitique tendu que le Républicain est attendu cet après-midi à Davos, pour le Forum économique mondial. Le discours du Républicain sera particulièrement scruté alors que la relation UE/USA n'a semble-t-il jamais été aussi fragilisée.



"Tout est possible. Le président américain pourrait jouer l'apaisement ou continuer son offensive. Faut-il s'inquiéter ? Probablement pas. L'administration Trump nous a habitués à des coups d'éclat. À la fin, l'impact est gérable pour les marchés", estimait ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Sur le front des statistiques, l'actualité est peu chargée aujourd'hui. Les marchés se contenteront de surveiller à 16h les promesses de ventes de logements outre-Atlantique.



Les valeurs à suivre



Dans l'actualité des valeurs, Danone est en forte contraction (-6,5%), alors que les analystes s'inquiètent de la chute de la natalité en Chine, susceptible d'impacter la future croissance de la société. Jefferies ou la Deutsche Bank s'en sont alarmés. Bank of America a réitéré ce matin son avis à sous-performance avec un objectif légèrement raboté de 70 à 69 EUR. Des sources de marché ont aussi exhumé un communiqué des autorités de Singapour en date du 17 janvier, sur un rappel concernant deux laits infantiles (NAN HA1 SupremePro de Nestlé et Dumex Dulac 1 de Danone) après la détection de la toxine cereulide, liée à un ingrédient commun. Un cas bénin a été signalé, ont fait savoir les autorités. La nouvelle avait déjà été relayée il y a quatre jours, mais les tensions apparues sur le dossier Nestlé après de multiples rappels ont pu renforcer la volatilité.

Rio Tinto (+5,3%) signe l'une des plus fortes hausses du Stoxx Europe 600 alors que sa production d'équivalent cuivre (CuEq) a augmenté de 8% en glissement annuel en 2025, avec des expéditions en hausse de 5%, grâce à la forte montée en puissance d'Oyu Tolgoi.



Edenred gagne 8% alors que Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 21 EUR. Kepler Cheuvreux, pour sa part, sabre aussi dans ses valorisations mais reste à l'achat : objectif ramené de 28 à 18 EUR sur Pluxee et de 40 à 28 EUR sur Edenred. La suspension, à titre provisoire, d'un décret gouvernemental au Brésil soutient également Pluxee et Edenred.



Enfin, Burberry gagne 4% après avoir publié légèrement au-dessus des attentes trimestrielles.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund à 10 ans est stable à 2,86% pour une OAT de même échéance stable aussi à 3,52%.



A Londres, le Brent gagne 0,7%, à 64,4 USD le baril.



L'euro cède 0,2% face au billet vert, à 1,17 USD.