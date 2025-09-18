Teract en négociations pour céder Bio&Co à marcel&fils

Teract annonce être entré en négociations exclusives en vue de la cession de son enseigne Bio&Co à marcel&fils, un acteur spécialisé dans la distribution de produits bio, historiquement implanté dans le sud-est de la France et comptant 60 magasins.



Cette période d'exclusivité, d'une durée de 3 mois, fait suite à la signature par marcel&fils d'une promesse d'achat sur les 7 points de vente Bio&Co. L'opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.



Cette cession s'inscrit dans la feuille de route stratégique de recentrage de Teract sur ses activités historiques, présentée fin juin par le groupe de distribution (exploitant par exemple les enseignes Jardiland et Gamm vert).