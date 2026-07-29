Teradyne vient de signer une publication qui laisse peu de place au doute sur la puissance du cycle actuel. Le spécialiste des équipements de test de semi-conducteurs a dépassé les attentes au deuxième trimestre, livré des prévisions très supérieures au consensus et vu son action bondir de plus de 10% après la clôture. Les chiffres sont spectaculaires. Leur lecture l'est un peu moins: la demande liée à l'intelligence artificielle reste extrêmement forte, mais le pic d'accélération séquentielle semble désormais derrière le groupe.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 1,33 Md USD, en hausse de 104% sur un an, contre 1,22 Md USD attendu. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 2,47 USD par action, nettement au-dessus du consensus de 2,09 USD. Le résultat net publié a presque quintuplé, à 375 M USD. Cette progression ne repose pas sur une amélioration diffuse de l'ensemble du portefeuille. Elle provient principalement des tests de semi-conducteurs, dont les revenus ont bondi de 128% pour atteindre 1,12 Md USD.

Teradyne bénéficie directement de l'augmentation du contenu technologique des puces. Les architectures utilisées dans les centres de données réclament davantage de puissance de calcul, de mémoire et de fiabilité. Plus les composants deviennent complexes et coûteux, plus les fabricants doivent multiplier les étapes de contrôle. L'équipement de test gagne ainsi en valeur au sein de la chaîne de production, ce qui permet à Teradyne de capter une part croissante des dépenses consacrées à l'IA.

Source : Teradyne

Le trimestre apporte aussi une nuance intéressante. La dynamique ne repose plus uniquement sur les processeurs les plus avancés. Le groupe a évoqué des revenus records dans la mémoire, soutenus par la vigueur persistante du DRAM et par un redémarrage des tests finaux NAND. L'expansion des infrastructures d'IA semble donc commencer à entraîner dans son sillage les besoins de stockage et de mémoire. Cette diffusion élargit le terrain de jeu de Teradyne, même si la reprise du NAND doit encore prouver qu'elle correspond à un cycle durable plutôt qu'à un rattrapage ponctuel.

Les activités plus petites ont également progressé. La robotique a généré 100 M USD de chiffre d'affaires, en hausse de 33% sur un an, portée par des déploiements auprès de grands clients du commerce en ligne. Les tests de produits ont atteint 107 M USD, soit une progression de 25%. Ces divisions restent éclipsées par les semi-conducteurs, mais elles offrent une base de revenus moins dépendante de quelques programmes massifs liés aux hyperscalers.

La génération de trésorerie confirme la qualité du trimestre. Le flux de trésorerie disponible a atteint 378 M USD, contre 132 M USD un an auparavant, grâce à un flux opérationnel de 469 M USD. Teradyne dispose ainsi de moyens solides pour financer ses dépenses de recherche, préparer les futures architectures de test et poursuivre ses rachats d'actions.

La guidance explique toutefois une partie de la nervosité sous-jacente. Pour le troisième trimestre, le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 1,20 et 1,30 Md USD, très supérieur aux 1,04 Md USD attendus. Le bénéfice ajusté est prévu entre 1,85 et 2,15 USD par action, contre un consensus de 1,53 USD. La prévision est excellente par rapport aux attentes, mais son point médian implique un recul séquentiel d'environ 6% des revenus et de près de 19% du bénéfice par action.

Source : Agenda via Zonebourse

La marge brute non-GAAP a par ailleurs diminué de 60,9% au premier trimestre à 59,8%. Cette normalisation était anticipée: le début d'année avait bénéficié d'un mix très favorable et d'effets opérationnels non récurrents. Les dépenses de R&D continuent parallèlement d'augmenter afin de développer les prochaines générations de solutions destinées aux architectures d'IA et aux GPU marchands.

La publication reste donc très solide. Elle valide la capacité de Teradyne à monétiser l'intensification des tests dans l'IA et renforce la crédibilité des perspectives de croissance pour 2027. Elle rappelle aussi que les commandes sont concentrées, irrégulières et sensibles au calendrier d'investissement d'un petit nombre de clients. Le troisième trimestre restera remarquable en comparaison annuelle. Il marquera néanmoins la fin d'une série d'accélérations séquentielles presque impossibles à prolonger.