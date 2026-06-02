Teradyne : l'indispensable vigie des puces d'intelligence artificielle
Avant qu'une puce ne rejoigne un serveur, un module réseau, une carte de calcul ou un système électronique critique, il faut vérifier qu'elle fonctionne, qu'elle tient ses spécifications et qu'elle ne compromettra pas une infrastructure dont les coûts d'arrêt se chiffrent très vite en montants considérables. À mesure que les semi-conducteurs deviennent plus complexes, plus chers et plus intégrés, le test cesse d'être une étape périphérique. Il devient un goulet d'étranglement, une assurance qualité et, pour Teradyne, une source de création de valeur.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
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Surperformance est positionnée à l'achat sur TERADYNE, INC. depuis le 06/05/2026
Teradyne, Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements de test automatique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- testeurs de semi-conducteurs (75,3%) ;
- solutions de test de systèmes (12,6%) : testeurs de circuits intégrés, de cartes à réseaux numériques, de modules électroniques, d'instruments militaires et aérospatiaux, de systèmes de diagnostic automobile, etc. ;
- solutions d'automatisation industrielles (12,9%) ;
- solutions de test sans fil (11,7%) : destinés aux fabricants de dispositifs et d'équipements mobiles (smart phones, tablettes, ordinateurs portables, etc.).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (81,4%) et de services (18,6% ; services de conseil, de développement, de formation et de support technique).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (15,4%), Asie-Pacifique (75,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (9,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.