Teradyne prévoit un recul au deuxième trimestre et déçoit les marchés
Le spécialiste des équipements de test pour semi-conducteurs anticipe un repli séquentiel de ses résultats après un début d'année particulièrement dynamique, entraînant une chute de son titre de près de 16% en Bourse.
Teradyne a annoncé des perspectives en baisse pour le deuxième trimestre, prévoyant un recul de ses revenus et de ses bénéfices par rapport au trimestre précédent. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,15 et 1,25 milliard de dollars, contre 1,28 milliard au premier trimestre. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,86 et 2,15 dollars, en retrait par rapport aux 2,56 dollars enregistrés précédemment.
Cette prévision marque un contraste avec la forte performance du début d'année, durant lequel le chiffre d'affaires avait bondi de 87% sur un an. Cette croissance avait été soutenue par la demande pour des solutions de test destinées aux puces haute performance, notamment utilisées dans les applications d'intelligence artificielle. L'activité de Teradyne reste toutefois étroitement liée aux cycles du secteur des semi-conducteurs, ainsi qu'à la demande dans le marché des smartphones, où Apple figure parmi ses principaux clients.
Malgré ce ralentissement attendu, l'action du groupe conserve une progression de 83% depuis le début de l'année. En parallèle, Teradyne poursuit sa stratégie de développement avec l'acquisition récente de TestInsight, une société spécialisée dans les logiciels dédiés aux tests de semi-conducteurs, visant à renforcer ses capacités technologiques dans un environnement en mutation.
Teradyne, Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements de test automatique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- testeurs de semi-conducteurs (75,3%) ;
- solutions de test de systèmes (12,6%) : testeurs de circuits intégrés, de cartes à réseaux numériques, de modules électroniques, d'instruments militaires et aérospatiaux, de systèmes de diagnostic automobile, etc. ;
- solutions d'automatisation industrielles (12,9%) ;
- solutions de test sans fil (11,7%) : destinés aux fabricants de dispositifs et d'équipements mobiles (smart phones, tablettes, ordinateurs portables, etc.).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (81,4%) et de services (18,6% ; services de conseil, de développement, de formation et de support technique).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (15,4%), Asie-Pacifique (75,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (9,1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.