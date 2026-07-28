Donald Trump a fait de l'indépendance en minerais critiques une priorité de sécurité nationale et fixé au 1er janvier 2027 l'arrêt des achats chinois pour la défense. Problème : cinq mois avant l'échéance, les mines et raffineries américaines sont incapables de répondre à la demande.

Pour comprendre l'enjeu, il faut distinguer deux étapes. Extraire un minerai du sol est une chose. Le transformer (le "raffiner") en un produit utilisable, par exemple les aimants qui équipent armes, voitures et ordinateurs, en est une autre, bien plus complexe. Or les Etats-Unis disposent de réserves pour la plupart des 60 minerais jugés critiques, mais ont perdu le savoir-faire de transformation : aucun tungstène produit depuis 2015, aucun tantale depuis 1959. C'est précisément sur ce maillon que la Chine s'est rendue incontournable. Elle contrôle actuellement plus de 80% du raffinage mondial. Pour donner une idée de l'ampleur économique de cette problématique, l'AIE avertit que 6 500 milliards de dollars de production manufacturière mondiale seraient menacés si Pékin restreignait ses exportations.

Un grand écart entre les ambitions politique et industrielle

En 2025, la demande américaine pour l'aimant le plus courant atteignait environ 48 000 tonnes, quand la production nationale ne couvrait que 300 tonnes (et un objectif de fin d'année de 5 000 tonnes). Malgré des dizaines de milliards de dollars injectés par le Pentagone dans près de 150 entreprises (MP Materials, Energy Fuels, Ucore, Phoenix Tailings...), les projets se heurtent à trois obstacles : la complexité technique du raffinage, des prix maintenus bas par les subventions chinoises qui rendent les projets américains peu rentables, et surtout des délais qui se comptent en années. Plusieurs usines clés ne doivent ouvrir qu'en 2028, 2029 voire 2030.

Face à ce mur, Washington adapte sa stratégie. Tout en durcissant les règles, l'administration a lancé en février le "Project Vault", un plan de 12 milliards de dollars destiné à constituer des stocks de minerais, quitte à les acheter "partout dans le monde", y compris en Chine. Ce virage vers le stockage irrite les mineurs américains, qui réclament de vraies commandes plutôt que des importations, tandis que des partenariats avec la Corée du Sud et le Japon sont envisagés comme solution de transition.