Les capitalisations boursières des producteurs de terres rares MP Materials et Lynas Rare Earths s'envolent depuis que les États-Unis assument une politique économique ouvertement dirigiste pour contrer l'influence de la Chine.

En juillet, le gouvernement américain a franchi un cap décisif en annonçant une prise de participation directe dans MP Materials, à hauteur d'environ un sixième de son capital. Cette nouvelle a propulsé à la hausse le cours du titre du producteur basé à Las Vegas, qui n'avait jusqu'à présent généré que des pertes.

Ce soutien fédéral s'accompagne d'une garantie d'achat par l'intermédiaire du ministère de la Défense de la totalité des aimants produits par la future usine 10X du groupe, à des prix censés assurer la viabilité économique du projet. Naturellement, les esprits caustiques ne manqueront pas de sourire en voyant un gouvernement soutenu par de si grands pourfendeurs du 'socialisme' adopter ainsi tous les codes de l'économie planifiée.

En Australie, le premier producteur mondial hors de Chine, Lynas Rare Earths, profite de ce contexte pour lever 750 millions de dollars australiens sur le marché à des valorisations record, avec le projet de développer sa présence aux États-Unis. Le groupe entend intégrer le segment aval de la chaîne de valeur, en acquérant directement des fabricants d'aimants permanents, utilisés en premier chef par les fabricants d’armements.

Ces développements représentent un carton plein pour la milliardaire australienne Gina Rinehart, qui détient des participations équivalentes dans Lynas et dans MP. Coïncidence fortuite : la magnate des mines et des terres agricoles est une amie personnelle de Donald Trump ; elle a d'ailleurs souvent été comparée à lui tant pour son style que pour ses orientations politiques.

Pour lancer son projet Seadrift, Lynas espère trouver avec le Pentagone un arrangement en tout point similaire à celui dont a bénéficié MP Materials. Les discussions sont en cours, et on imagine sans peine les trésors d’influence déployés par Gina Rinehart pour faire passer les bons messages à la Maison-Blanche. À en juger par l'évolution de la capitalisation boursière de Lynas, ses coactionnaires placent une confiance absolue dans sa réussite.

Le groupe australien, traditionnellement prudent dans sa stratégie d'expansion, mais coutumier des levées de fonds bien séquencées, a accéléré le rythme récemment avec un milliard et demi de dollars d'investissements programmés entre 2023 et 2025. Cet effort a épuisé ses réserves de trésorerie, rendant sa récente augmentation de capital inévitable.

Valorisé à près de 13 milliards de dollars australiens, le groupe affiche des flux de trésorerie négatifs depuis la fin de la pandémie, illustrant les défis économiques persistants du secteur si on l'abandonne aux lois du marché libre. MP Materials se trouvait dans une situation comparable à tous les égards avant le providentiel coup de pouce de l’état fédéral.

En dépit de leur appellation, les terres rares n'ont de rares que le nom. On les trouve en abondance dans la croûte terrestre et leur coût d'extraction n'est pas si élevé : c'est leur raffinage qui demeure extraordinairement coûteux, complexe et polluant.