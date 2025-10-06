Tesco accélère le déploiement de sa flotte de livraison électrique

Tesco annonce la mise en service de son 1000e véhicule utilitaire électrique dédié à la livraison à domicile, basé au magasin Cardiff Extra, troisième site gallois à opérer une flotte 100% électrique. L'enseigne prévoit de porter sa flotte à 1250 véhicules au Royaume-Uni d'ici le printemps 2026, contre 720 en mars 2025.



Depuis l'introduction de ses premiers véhicules électriques en 2020, près de 30 millions de kilomètres parcourus au diesel ont été évités. Plus de 100 magasins seront équipés d'infrastructures de recharge d'ici 2026, dont 89 entièrement électrifiés.



Ashwin Prasad, directeur général de Tesco UK, souligne que cette étape 'rapproche l'entreprise de son objectif d'une flotte de livraison entièrement électrique d'ici 2030', contribuant à la neutralité carbone des opérations du groupe prévue pour 2035.