Le premier groupe britannique de supermarchés gagnait 2,48% en milieu de matinée sur la place londonienne dans un contexte de prudence sur ses perspectives. Tesco a en effet averti que les incertitudes géopolitiques, liées notamment au conflit au Moyen-Orient, pourraient peser sur la consommation et entraîner un recul de ses bénéfices cette année.
Pour l'exercice 2026/27, le distributeur anticipe un bénéfice opérationnel ajusté compris entre 3 et 3,3 milliards de livres, contre 3,152 milliards un an plus tôt, soit une quasi-stabilité. Une prévision globalement en ligne avec le consensus, établi à 3,23 milliards de livres.
"L'issue dépendra largement de la durée du conflit et de ses répercussions potentielles sur les ménages britanniques et l'économie dans son ensemble", a indiqué le groupe.
Dans ce contexte incertain, Jefferies juge que l'ampleur de la fourchette de prévisions ne constitue pas un frein majeur, estimant que les attentes des analystes devraient peu évoluer.
De son côté, AlphaValue souligne que Tesco n'a pas observé de changement significatif dans les comportements d'achat depuis le début du conflit avec l'Iran, malgré des signaux de prudence chez les consommateurs britanniques.
Sur l'exercice 2025/26, le bénéfice net s'est établi à 1,787 milliard de livres, en hausse de 9,6% sur un an, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 5,4% pour atteindre 73,712 milliards de livres.
Depuis le début de l'année, l'action Tesco progresse de près de 10%.
Tesco PLC est le 1er groupe de distribution britannique. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit :
- distribution au Royaume-Uni et en Irlande (93,8%) : distribution de produits alimentaires et non alimentaires (produits textiles, pharmaceutiques, informatiques, optiques, électroménagers, etc.) au travers de 4 001 magasins. Le groupe propose également des prestations de téléphonie via Tesco Mobile (n° 1 britannique). Par ailleurs, Tesco PLC dispose d'un site d'achat en ligne Tesco.com ;
- distribution en Europe centrale (6,2%) : exploitation, à fin février 2025, de 561 magasins implantés en Hongrie (198), en République Tchèque (184) et en Slovaquie (179).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.