Tesco dégringole à Londres après un chiffre d'affaires trimestriel mitigé

Le distributeur britannique cède 5% après des ventes trimestrielles légèrement inférieures au consensus. Les analystes sont partagés.

Le distributeur a enregistré une croissance de 3,1% de ses ventes à données comparables au troisième trimestre de son exercice 2025/26, clos le 22 novembre, là ou le consensus tablait sur une hausse de 3,6%.



Le Royaume-Uni, son marché principal, affiche une progression de 3,9%, tandis que l'Irlande a connu une croissance soutenue de 5%. Ensemble, les ventes combinées UK & ROI affichent une hausse de 4% sur la période.



À l'inverse, Booker, la division de distribution de gros, a reculé de 0,9%, pénalisée notamment par la baisse du tabac et la fin d'un contrat national à faible marge.



La région Europe centrale a vu ses ventes progresser de 1,2%, soutenues par la performance des produits frais et la croissance continue des gammes premium "Finest".



"Nous avons encore renforcé notre position prix cette année et gagné des parts de marché au Royaume-Uni, avec une performance remarquable sur les produits frais", a souligné Ken Murphy, directeur général de Tesco. Le dirigeant met aussi en avant les investissements réalisés dans l'offre, le service et la qualité, avec notamment 340 nouveaux produits de Noël, dont 180 dans la gamme "Finest".



Tesco annonce désormais viser le haut de sa fourchette de prévision de résultat opérationnel ajusté pour l'exercice 2025/26, soit entre 2,9 et 3,1 milliards de livres sterling. Le groupe confirme également anticiper un free cash flow compris entre 1,4 et 1,8 MdGBP, en ligne avec sa guidance de moyen terme.



Réagissant à cette publication, RBC confirme son conseil sur le titre Tesco, maintenu à "surperformance", avec un objectif de cours inchangé à 375 pence.

Selon l'analyste, le groupe britannique s'affirme comme un acteur "best-in-class" grâce à un modèle d'entreprise robuste et une exécution rigoureuse qui a permis de gagner 23bps de parts de marché au Royaume-Uni.



De son côté, Nishant Choudhary, en charge du dossier chez AlphaValue, évoque des résultats "mitigés", pointant notamment un essoufflement de la dynamique pendant la période de Noël. "Globalement, nous continuons de considérer Tesco comme un distributeur solide, mais sa valorisation, avec un ratio valeur d'entreprise/chiffre d'affaires d'environ 0,5, n'est pas bon marché. Nous allons légèrement ajuster nos estimations et maintenons notre recommandation prudente", indique-t-il.



Enfin, Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 450 pence. "Ce manque à gagner sur les ventes à périmètre constant semble être en contradiction avec la valorisation premium" qu'affiche désormais l'action sur le marché, estime le bureau d'études. Jefferies ne s'attend toutefois pas à ce que le consensus de marché révise ses propres estimations de résultat à la suite de cette annonce.