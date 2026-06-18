Le groupe de supermarchés a fait état ce matin d'une augmentation de 1,8% des ventes de ses magasins britanniques ouverts depuis plus d'un an, hors carburant et variations de TVA. A titre de comparaison, les analystes s'attendaient à une progression plus vigoureuse de l'ordre de 2,3%.
Dans un communiqué, le détaillant invoque un effet de base défavorable, après la météo exceptionnelle qui avait caractérisé la même période de l'exercice précédent, mais aussi l'impact du conflit au Moyen-Orient qui alimente un climat d'incertitude chez les consommateurs.
Tesco, qui exploite plus de 4 500 magasins dans des pays allant de l'Irlande à la Hongrie, réalise les trois quarts de ses ventes en Grande-Bretagne.
Au total, son chiffre d'affaires a augmenté de 1% en données comparables pour se monter à 16,83 milliards de livres, alors que le consensus visait 16,80 milliards.
Des prévisions confirmées qui ne rassurent pas les investisseurs
Dans son communiqué, le distributeur a précisé qu'il maintenait inchangées ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'exercice 2026/2027, visant toujours un résultat opérationnel annuel allant de 3 à 3,3 milliards de livres, pour un flux de trésorerie (FCF) vu entre 1,5 et 2 milliards, sans toutefois parvenir à rassurer le marché.
"Le débat d'aujourd'hui va surtout tourner autour de deux points : d'une part, savoir à quel point cette publication représente le point bas de l'activité sur l'exercice 2026/2027, avec une base de comparaison qui semble appelée à légèrement s'améliorer au Royaume-Uni sur le deuxième trimestre, et d'autre part, si l'on peut espérer une révision à la hausse des prévisions, portée par les marges, lors des résultats semestriels prévus en octobre", réagissent les analystes de Jefferies.
Chez RBC, on note que son concurrent Asda a récemment réussi à stabiliser ses ventes au Royaume-Uni, "ce qui laisse penser que de nouveaux gains de parts de marché pourraient devenir plus difficiles pour Tesco dorénavant".
Vers 9h00 (heure de Londres), le titre reculait d'environ 2% suite à ces annonces jeudi matin, face à un FTSE 100 en repli de 0,6% et un sous-indice européen du secteur de la distribution en recul de 0,9%.
Tesco PLC est le 1er groupe de distribution britannique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution au Royaume-Uni et en Irlande (93,8%) : distribution de produits alimentaires et non alimentaires (produits textiles, pharmaceutiques, informatiques, optiques, électroménagers, etc.) au travers de 3 872 magasins. Le groupe propose également des prestations de téléphonie via Tesco Mobile (n° 1 britannique). Par ailleurs, Tesco PLC dispose d'un site d'achat en ligne Tesco.com ;
- distribution en Europe centrale (6,2%) : exploitation, à fin février 2026, de 566 magasins implantés en Hongrie (200), en République Tchèque (184) et en Slovaquie (182).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.