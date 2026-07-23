Tesco surperforme à Londres grâce au soutien de BofA

L'action Tesco signe jeudi matin l'une des hausses les plus notables de l'indice FTSE à la Bourse de Londres, Bank of America voyant dans le distributeur britannique un géant incontournable conjuguant gains de parts de marché, rentabilité accrue et forts retours aux actionnaires. A 11h00 (heure locale), le titre avance de 0,7% à 480,6 pence pour se rapprocher de nouveau de ses sommets historiques, alors que le FTSE lâche 0,2%

BofA a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation sur le numéro un des supermarchés au Royaume-Uni de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours amélioré de 490 à 540 pence.



Dans sa note, la banque d'affaires américaine met en avant la progression constante de la rentabilité du capital investi (ROIC) et une création de valeur pérenne, deux facteurs susceptibles de soutenir, selon eux, une revalorisation boursière du premier détaillant britannique.



Avantages structurels et gains de parts de marché



Selon l'établissement financier, Tesco dispose d'atouts structurels majeurs dans un marché britannique de la distribution alimentaire caractérisé par une grande fragmentation, qu'il s'agisse de son échelle inégalée, de son exécution opérationnelle ou de sa flexibilité financière, qui devraient lui permettre de continuer à gagner des parts de marché face à ses concurrents.



Bank of America identifie en particulier trois leviers clés appelés à soutenir la croissance des résultats, la génération de flux de trésorerie disponible (free cash flow) et la rémunération des actionnaires, à savoir un redressement de la dynamique commerciale marqué par une hausse des volumes, le développement du "retail media" (activités de publicités pour les marques en ligne ou sur sites) qui génère de fortes marges et l'automatisation, à même de son point de vue de renforcer sa productivité logistique et son efficacité opérationnelle.