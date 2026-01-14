Tesla abandonne la vente au forfait de la conduite autonome au profit d'un modèle par abonnement

Tesla cessera, à compter du 14 février, de proposer son logiciel de conduite autonome "Full Self-Driving (Supervised)" à l'achat unique, a annoncé Elon Musk sur le réseau X. Le système ne sera désormais disponible qu'en abonnement mensuel, à partir de 99 dollars. Cette décision stratégique vise à renforcer l'adoption du service dans un contexte de ralentissement des ventes, alors que Tesla tente de relancer sa croissance après deux trimestres consécutifs de baisse des livraisons.



Le logiciel FSD est au coeur de la vision d'Elon Musk pour faire de Tesla un leader de la mobilité autonome. Toutefois, l'entreprise reste en retrait face à des concurrents comme Waymo, la filiale d'Alphabet, qui exploite déjà des services de robotaxi sans conducteur dans plusieurs grandes villes américaines. Tesla, de son côté, a lancé en 2025 un service limité à Austin, et teste une offre de transport à la demande avec chauffeur à San Francisco.



La bascule vers un modèle d'abonnement intervient alors que l'action Tesla a reculé de plus de 2% à la suite de l'annonce, signe d'un accueil mitigé de la part des investisseurs. L'entreprise publiera ses résultats trimestriels le 28 janvier, sur fond de recul de 16% des livraisons et de 5,5% de la production sur un an. Face à une concurrence qui accélère, notamment avec les 450 000 trajets hebdomadaires revendiqués par Waymo, Tesla cherche à repositionner son offre logicielle tout en adaptant son modèle économique aux usages et attentes du marché.